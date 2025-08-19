中国商務部は8月18日、EU原産の輸入乳製品に対する反補助金調査期間の延長を決定したとする公告を発表しました。公告によると、商務部は2024年8月21日、「中華人民共和国反補助金条例」に基づき、EU原産の輸入関連乳製品に対する反補助金調査を開始しました。同件は状況が複雑であるため、同条例第27条を適用して、調査期間を2026年2月21日まで延長することを決定しました。（提供/CRI）