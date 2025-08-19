日本のよさを届ける「ハーゲンダッツ」の新プロジェクト「JAPAN MIND」第3弾としてクリスピーサンドに「ゆずホワイトショコラ」が、期間限定で登場。ゆずの心地いい香りと酸味を、ホワイトチョコの甘さが引き立てる、風味豊かで爽やかな味わいのクリスピーサンドです！ ハーゲンダッツ クリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」 発売日：2025年8月19日（火）価格：351円(税込)内容量：60ml販売先：全国のスーパー