瀬戸内地方は、高気圧に覆われて晴れています。昼過ぎ以降もおおむね晴れる見込みですが、局地的に雷雨になるでしょう。岡山県北部では雨が激しく降るおそれがあります。日中の最高気温は岡山と高松で36度、津山で35度でしょう。岡山県と香川県には熱中症警戒アラートが発表されています。屋内でもこまめな水分補給や塩分補給を心がけてください。 20日も日差しの届くところが多いですが、内陸では雲が広がりやすいでしょう