午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０１９、値下がり銘柄数は５２８、変わらずは７０銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に医薬品、不動産、倉庫・運輸、鉄鋼など。値下がりで目立つのはその他製品、銀行、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS