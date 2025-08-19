三菱総合研究所が３日続伸している。１８日の取引終了後、日本ビジネスシステムズが実施する株式の売り出しに伴い、保有するＪＢＳ株式の一部である１７０万株を売却すると発表。これにより投資有価証券売却益約１４億円を特別利益として２５年９月期連結決算に計上する見込みとしたことが好材料視されている。なお、２５年９月期業績予想への影響は精査中としている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む