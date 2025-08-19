ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#8）が19日午後11時から放送される。スタジオゲストには、元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜と、元AKB48でタレントの河西智美が登場する。【写真】ダメな表情…“マッチョ哺乳瓶”を楽しむコロチキ西野『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。