佐久間大介（Snow Man）のX投稿に、俳優の北川景子が反応を示した。 ■佐久間大介＆北川景子の貴重なやりとりにファン歓喜 【写真】佐久間大介のXの新アイコン／北川景子とのやりとり／佐久間のコミケ戦利品など 佐久間は、東京ビッグサイトにて、8月16日、17日に開催されていた『コミックマーケット106』に来場。ビッグサイトをバックに、青空のもと、片手にうちわ、片手に大きな紙袋を抱え、満足気な表情を浮かべた写真