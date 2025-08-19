Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が自身のInstagramのストーリーズを更新。8月17日に出演した『SUMMER SONIC 2025』のステージフォトを大量公開した。 【画像】藤澤涼架＆大森元貴が投稿した『サマソニ』ステージフォト／アップルグリーンのグッズTシャツを着て笑顔を見せるMrs. GREEN APPLE ■ピンクのセットアップにメガネを合わせた若井滉斗 メガネをかけ、ピンクのセットアップを着用した若井が、