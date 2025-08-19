神奈川県藤沢市の路上で女子高校生に「学校は？学年は？」などと声をかけ、わいせつな行為をしたとして、大学生の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者大学4年の酒井孝斗容疑者（22）は4月、藤沢市の路上で帰宅途中だった女子高校生（18）の上半身を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。警察によりますと、酒井容疑者は「学校は？学年は？」「写真を撮ろう」などと声をかけ、体を密着させたうえで