国際卓球連盟（ITTF）は19日、2025年第34週の世界ランキングを発表。「WTTチャンピオンズ横浜」などのポイントが加算された。 ■トップ30には4選手 男子シングルスでは「WTTチャンピオンズ横浜」で現世界王者で同ランク2位の中国・王楚欽を破り3年ぶり2度目の優勝を果たした張本智和（トヨタ自動車）が日本勢最高位で自身18週ぶりとなる3位に浮上。同大会2回戦でパリ五輪銀メダリストに敗れた松島輝空（木下グループ）が20