全国高校野球選手権大会第１３日の１９日、第１試合で山梨学院（山梨）は京都国際（京都）との準々決勝に臨んだ。山梨学院のアルプス席では、はかま姿の応援団員２人が選手たちにエールを送った。遠山侑那さん（１７）と藤巻好加さん（１６）は、先輩たちから受け継いだはかまに身を包み、吹奏楽の演奏に合わせて力強く拳を突き出していた。同校は３月の選抜大会にも出場しており、今大会に向けて「気持ちを新たに甲子園でプ