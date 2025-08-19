【ワシントン＝淵上隆悠】米ホワイトハウスで１８日午後（日本時間１９日未明）、トランプ大統領とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領の会談が行われた。◇ウクライナのゼレンスキー大統領を巡っては、米国のトランプ大統領との会談に黒いジャケットを着用して臨んだことも注目を集めた。決裂した２月の会談では、国章の入った黒い長袖シャツ姿でホワイトハウス入りし、トランプ氏から「着飾っているじゃないか」