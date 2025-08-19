意外な事実に一同が仰天。安田大サーカスのクロちゃんが8月15日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、人気アーティストとのコラボレーションを振り返った。【映像】クロちゃんの発言に共演者びっくり当番組はMCのクロちゃん、元AKB48の岡部麟、元モーニング娘。の田中れいながそれぞれチームリーダーとなり、週替わりでボートレース予想やミニゲームに挑む内容。この日はクロちゃんチームに属