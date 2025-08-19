けさ、鶴岡市の中心部でクマが目撃されました。現在も市街地に潜んでいる可能性があり警察が注意を呼びかけています。 【写真を見る】鶴岡公園など中心市街地でクマ目撃近くには学校も…警察などが注意を呼びかけ（山形・鶴岡市） 警察によりますと、きょう午前４時半ごろ、鶴岡市馬場町の鶴岡公園の堀にクマが入っていくのを公園の中を散歩していた人が目撃しました。クマは１頭で、体長は７０センチほどでした。 午前７時２