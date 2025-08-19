このコーナーで昨日、ニッケル水素電池の「エネループ」を紹介したが、その使用に必要となるのが充電器だ。そうしたニッケル水素電池対応の充電器の1つ、エネループの発売元であるパナソニックの「BQ-CC71AM」がAmazonでセールになっている。 単3形・単4形電池を計4本充電可能な、仕様も見た目もオーソドックスな製品。126gと軽量なうえプラグも折りたたみ式とあって、撮影旅行に持参する