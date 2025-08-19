【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「自分が（物語のモデル）セツになったつもりで一気に作りました」（ハンバート ハンバート・佐藤良成） 連続テレビ小説『ばけばけ』（9月29日放送開始）の主題歌が、ハンバート ハンバートの「笑ったり転んだり」に決定した。 ハンバート ハンバートは、1998年結成、佐野遊穂と佐藤良成によるデュオ。ふたりともがメインボーカルを担当し