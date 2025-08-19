Snow Manの宮舘涼太が自身のInstagramのストーリーズを更新。火曜隔週レギュラーを務める『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開した。 【画像】宮舘涼太『ラヴィット！』オフショット（全3投稿） 8月19日の『ラヴィット！』は「アインシュタインの夏休み」を放送。安く行ける海外旅行先1位の台湾を訪れ、激ウマ激安グルメを堪能。また「第1回水風船合戦」も開催した。 ■黒タンクトップにレー