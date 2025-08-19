19日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝147円74銭前後と、前日午後5時時点に比べ28銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝172円11銭前後と13銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース