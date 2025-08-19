韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第5話のダンスバトルにて、 ジャオグアンシューが圧倒的なダンスの実力で魅了した。【映像】イケメンすぎる練習生のダンス（全身姿も）『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOY