レオフォトジャパンは、精密な構図作りが可能なギア雲台に新商品【G6】を2025年8月1日に(金)に発売。 レオフォトジャパン「G6」  発売日：2025年8月1日耐荷重量：25kg重量：900g高さ：96mm三脚取付ベース径：69mmクランプ操作種別：スクリューノブ付属プレート：QP-70N(アルカスイス互換)取付ネジ規格：3/8インチ希望小売価格：198,000円(税込)レオフォトジ