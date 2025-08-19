24日に札幌競馬場で行われる第20回キーンランドカップ（GIII、札幌芝1200m）には、今年のNHKマイルC勝ち馬パンジャタワー、アルクオーツスプリント2着から臨むウインカーネリアン、青函Sを制したエーティーマクフィらが出走予定。ここでは、過去10年から予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■前走北海道シリーズ組が優勢 前走函館スプリントS組が3勝をマー