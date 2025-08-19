サムスンの次期フラッグシップ機のうち、超薄型モデル「Galaxy S26 Edge」について、クアルコムの次世代チップ「Snapdragon 8 Elite 2」を搭載したとされるベンチマークスコアが公開されました。 ↑Image:Samsung。 このデバイスのモデル番号は「SM-S947U」で、米国版と推定されています（Galaxy S25 Edgeは「SM-S937U」）。搭載されるSnapdragon 8 Elite 2は8コアCPUで、2つのプライムコアは最大4.74GHz、6つのパフォーマン