アメリカのトランプ大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領やヨーロッパの首脳らとの会談を行いました。【映像】ホワイトハウス会談の様子トランプ氏は2週間以内にロシアとウクライナの首脳会談の開催を目指すということです。トランプ氏は18日、ホワイトハウスで行われたゼレンスキー氏らとの会談後にSNSでロシアのプーチン大統領に電話したことを明かし、「プーチン氏とゼレンスキー氏による会談に向けて調整を始めた」