マダニが媒介する感染症、SFTSについて、今年の累計感染者数は135人となり、過去最多となりました。SFTS＝重症熱性血小板減少症候群は、マダニに刺されることで感染し、発症したネコやイヌを通じて人に感染するケースも確認されています。国立健康危機管理研究機構（JIHS）によりますと、今年の感染者数は今月10日までで135人（前週＋8人）に上り、過去最多だった2023年の134人を超え、過去最多となりました。（これまで西日本を中