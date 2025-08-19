日本・オーストリア文化交流会〜クライネ・クローネは、大阪・関西万博 オーストリアパビリオン・プレゼンツ“ウィーン舞踏会ダンスの週末”イベントに出演。 日本・オーストリア文化交流会〜クライネ・クローネ  ＜日時と場所＞2025年9月5日(金)18:30〜18:50ポップアップステージ北2025年9月6日(土)10:00〜10:20、13:00〜13:20ポップアップステージ西2025年9月7日(日)10:00〜10:20、13:00〜13:20ポップアッ