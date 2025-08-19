◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2025年8月18日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席は好守に阻まれ、遊直に倒れた。2―2で迎えた5回、先頭で打席に入ると継投したばかりの相手2番手・ヒルと対戦。1ボール2ストライクからの4球目、外角直球を振り抜くと、打球は中前に抜けそうな痛烈な当たりとなった。ただ、遊撃手・トー