ドジャース・山本由伸（27）が日本時間19日、11勝目をかけて敵地コロラド州デンバーでのロッキーズ戦に登板。【もっと読む】大谷翔平「投手起用プラン」次々前倒しの不安…ドジャースに投手生命の考慮はないのか前回12日のエンゼルス戦では4回3分の2をキャリアワーストの6失点でKОされ、約1カ月ぶりの黒星（8敗目）を喫した。完全な自滅だったが、今季の山本は打線の援護が極端に少ないのも事実だ。1試合あたりの援護点（RS