食楽web 富山駅から徒歩10分ほど。知る人ぞ知るうなぎ料理専門店『うな雪』を訪れました。 うな雪 白を基調とした和モダンな店内は、柔らかな照明に包まれた落ち着きのある空間です。席に着くと、まずは冷たいお茶のサービスから。この日も暑かったので、心がほっと和むおもてなしです。 「うな雪ランチセット」2,200円 お目当ては、平日限定の「うな雪ランチセット」。ふっくらと蒸し焼きした香ばしい蒲焼に