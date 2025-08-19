この監督の新作は見逃したくない。『ゆれる』『すばらしき世界』など、そう思わせる映画を撮ってきた西川美和監督が、今、第２次世界大戦後の混乱期を舞台にした新作映画の制作に取り組んでいる。物語の中心となるのは、戦争孤児と呼ばれた子どもたちだ。くしくも戦後８０年の節目。なぜ、このタイミングで戦争と子どもたちをめぐる映画を撮るに至ったのか。監督の言葉を紹介する。「私の監督経験のなかでも最大規模」西川監督