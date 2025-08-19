17日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演した女優の加藤ローサ（40）が、サッカー元日本代表の松井大輔氏（44）と離婚していたことを明かした。【こちらも読む】家族思いの玉木宏を悩ます深刻なストーカー行為…インスタのコメント欄を閉鎖に追い込む執拗さ加藤は「今は籍を抜いていて」「新しい私たちの形で今、生活は続けつつ、ちょっと夫婦という形を変えて」と語ったが、一方でVTR出演した松井は「変わらず一緒