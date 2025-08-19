大阪・道頓堀のビル火災で行われた現場検証＝19日午前11時6分大阪市中央区の繁華街・道頓堀で消火活動をしていた消防隊員2人が死亡したビル火災で、市消防局が過去に現場となったビルに、避難訓練の未実施など複数の消防法令違反を指摘していたことが19日、同局への取材で分かった。大阪府警は同日、火元とみられるビルを現場検証した。火災原因を調べる。午前、ヘルメットや長靴を身に着けた捜査員らが様子を慎重にうかがいな