GSアライアンスは、世界2大週刊誌である米国雑誌「Newsweek(国際版)2025年7月25日号(P.56-57)」及び「The Worldfolio」のWebサイトと、米国雑誌「TIME(国際版)2025年4月28日号(p46)」及び「TIME」のWebサイトに掲載。 GSアライアンス GSアライアンスは、世界2大週刊誌である米国雑誌「Newsweek(国際版)2025年7月25日号(P.56-57)」及び「The Worldfolio」のWebサイトと、米国雑誌「TIME(国際版)2025年4月28日号(p46