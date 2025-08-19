食楽web 北海道・占冠村の大自然に囲まれた『星野リゾート トマム』では、2025年5月8日より夏季営業がスタートしました。 ファームでのアクティビティには熱気球や雲海テラスなど多彩なプログラムが揃い、北海道の自然を満喫できます。 中でも、北海道の夏の恵みを贅沢に味わうイベントとして注目したのが、「メロンシャンパンテラス」。8月31日までと終了まで残りわずかとなりました。 会場は