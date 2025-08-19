マダニが媒介する感染症「SFTS＝重症熱性血小板減少症候群」の今年の感染者数が過去最多となりました。国立健康危機管理研究機構によりますと、全国の医療機関から報告された「SFTS」の感染者数が、過去最多となったおととしの134人を超え、今年に入ってから今月10日までに135人（速報値）に上ったということです。厚生労働省は、マダニにかまれないように、草の茂った場所では長袖、長ズボンを着用するよう呼びかけています。