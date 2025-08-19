ZEROBASEONEのキム・ジウンが寄付活動に乗り出した。【写真】キム・ジウンの爽やかな魅力！希望ブリッジ全国災害救護協会は8月19日、キム・ジウンが最近、韓国の首都圏を中心に続いた集中豪雨で被害を受けた人々を支援するため、1000万ウォン（約100万円）を寄付したと明らかにした。所属事務所によると、キム・ジウンは突然の豪雨で困難に直面している人々に深い慰めの気持ちを伝えるとともに、被害復旧に少しでも役立てばとの思