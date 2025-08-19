昨シーズン、旗手怜央とともにスコットランドの強豪セルティックのリーグ4連覇に貢献した日本代表FW前田大然。1月にチームの得点源だった古橋亨梧が退団したが、前田はシーズン33ゴールの大活躍で攻撃陣を牽引した。セルティックは27歳の前田を引き留めようとしているが、世界最高峰であるプレミアリーグのクラブが熱視線を送っている。英紙『TEAMtalk』によれば、プレミアリーグのノッティンガム・フォレスト、ブレントフォード、