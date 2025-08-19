山梨学院１１―４京都国際（準々決勝＝１９日）山梨学院（山梨）が夏では初の４強入りを決め、京都国際（京都）の大会連覇はならなかった。京都国際は一回、内野ゴロの間に先制。山梨学院は二回、横山のソロ本塁打で同点とし、さらに敵失で２点を勝ち越すと、鳴海の犠飛、宮川の適時打もあって、計５点を奪った。五回には、菰田が右越えに３点三塁打。六、七回にも加点した。京都国際は八回に１点、九回には２点を返した