SFTSウイルスを媒介するマダニの一種「フタトゲチマダニ」（岡林環樹宮崎大教授提供）国立健康危機管理研究機構は19日、マダニが媒介するウイルス感染症「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」の今年の累計患者数が、速報値で135人になったと明らかにした。国内で初めて感染が報告された2013年以降、最多だった23年の134人を上回った。全国の医療機関から今月4〜10日の1週間に報告された患者数（速報値）は8人だった。今年は10