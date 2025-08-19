高温に関する早期天候情報（関東甲信地方） 【画像】関東・全国の今後の天気 令和７年８月１８日１４時３０分 気象庁発表 関東甲信地方８月２４日頃からかなりの高温 かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差＋２．２℃以上 関東甲信地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みです。熱中症の危険性が高い状態が続きます。引き続き、屋外での活動等では飲料水や日陰を十分に