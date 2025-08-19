元モーニング娘。の藤本美貴が１８日、日本テレビ系「しゃべくり００７」で、「藤本家の鉄のルール」の１つとして「地上波を見ろ！」というルールがあることを明かした。藤本は「子供って自分の携帯を持ってて、見たいものだけ見る。そうすると興味があることしか出会わなくなる」と考えており「なので私は地上波を見ろと。地上波ならなんでもいい。そうするとこんな職業があるんだとか、こんな人がいるんだとか…」と知らない