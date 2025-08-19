【モデルプレス＝2025/08/19】YouTuberのさくらが18日、自身のInstagramを更新。ピンクヘア姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】人気YouTuber、別人級全頭ピンクヘア◆YouTuberさくら、ピンクヘア挑戦さくらは「全頭で薄めのピンクしてみたいなー似合うかなーの気持ちで買ってみたウィッグです」とコメントし、全頭がピンク色に染まったロングヘアのウィッグを着用した写真を公開。淡いピンク色のヘアカラーで、普段とは大きく