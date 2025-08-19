【モデルプレス＝2025/08/19】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が18日、ラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー、Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／よる11時8分〜）に出演。大森が、新曲「夏の影」の制作について振り返った。【写真】ミセス大森絶賛の目黒蓮出演CM◆ミセス大森元貴、新曲流れるCMの目黒蓮絶賛11日にリリースされた新曲「夏の影」