「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】「夏の枝葉にはトゲが含まれているものがあるので、こういう風にしてくれるとすごい助かります」【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは「夏の枝葉にはトゲが含まれているものがあるので、こういう風にしてくれるとすごい助かります！」と、呼びかけました。 滝