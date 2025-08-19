テレビ朝日の松岡朱里アナウンサーは19日、アシスタントを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。「猛暑便秘」を特集した恒例のパネルコーナーで、自身は便秘に悩んだことはないとした上で「快便の快便の快便」と、自身の体調に言及した。番組ではこの日、今年のような猛暑が大腸に影響を及ぼし、便秘を悪化させる一因になるというテーマで、専門家をまじえて特集。番組で取材したさまざま