双子を妊娠中のタレントで歌手の中川翔子が19日までにインスタグラムを更新。不眠やマイナートラブルに悩まされる状況を明かした。中川はおなかを抱えて立つ近影をアップし、「不眠に悩まされております、、」と吐露。「そういうもの、てわかってても二時間とかで起きちゃってそのまま眠れず、、昼寝で取り返す、をするとまた眠れないベッドから起き上がるには大玉スイカかかえてる感覚でひいひいよいしょ、と言いながらです」