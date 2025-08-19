タレント、女優の辺見えみり（48）が19日までにインスタグラムを更新。水着姿を披露し、絶賛の声が相次いでいる。辺見は「夏休み暑いけど京都へとにかくプールプール」と記述。プールサイドでグラスに入れたドリンクを飲んでいるショットや美脚をあらわにしたカット、子供たちがプールで遊んでいる写真などをアップした。そしてベンチに座った黒い水着姿の辺見が、ショートの髪の毛をいじっているショート動画も掲載。デコル