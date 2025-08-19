株式会社湖池屋は、国産じゃがいもを100％使用したポテトチップス「ピュアポテト」をフルリニューアルし、新CM「ピュアポテト 止まらない国産芋100％」篇を8月19日に全国で放映開始しました。出演するのは俳優の横浜流星さん。少女の食べる音と香りに突き動かされ、本能のまま街を駆け抜けるサラリーマンを演じています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■今年一、肉体的に辛かった撮影CMのストーリーでは