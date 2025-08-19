【アゲトラ スバルサンバー TU032】 発売中 価格：5,478円 京商はRCカー「アゲトラ スバルサンバー TU032」を発売した。価格は5,478円。 アゲトラとは、実車カスタムで人気のジャンルで、軽トラックの車高を上げ、大径タイヤを装着することでワイルドな見た目を実現するカスタム。今回のモチーフは軽トラで大人気のスバル サンバートラック。