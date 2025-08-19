中国国家鉄路集団（国鉄集団）が16日に明らかにしたところによると、今年1-7月、鉄道固定資産投資額（実行ベース）は前年同期比5．6％増の4330億元（約8兆8765億円）に達し、経済の持続的な回復に新たな原動力を注入した。国鉄集団関係部門の責任者によると、今年に入ってから、国鉄集団は国の第14次五カ年計画綱要における102項目の重要プロジェクトのうち鉄道プロジェクトに焦点を当て、鉄道の計画的建設と老朽化した鉄道設備の