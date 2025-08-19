猛暑が続いています。18日は三重県鳥羽市や桑名市で37℃台まで気温が上がりました。今週は、連日35℃以上の猛暑が予想され、熱中症など健康管理に注意が必要です。太平洋高気圧の勢力が強まり、県内は強い日差しが照り付け気温が上昇しました。最高気温は鳥羽市で37.1℃桑名市で37.0℃と体温を超える危険な暑さになったほか、県内12カ所ある気温観測点のうち7カ所で35℃以上の猛暑日となりました。この暑さの影響で、県内では午後3